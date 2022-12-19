В команду Надаля вошел бывший тренер Светланы Кузнецовой

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил о начале сотрудничества с аргентинским тренером Густаво Маркаччо.

«Я хочу сообщить вам о вхождении в мою техническую команду Густаво Маркаччо из Аргентины. Густаво работает в академии с апреля 2021 года, и, на мой взгляд, он станет хорошим дополнением к команде. Я уверен, что он сильно поможет нам в дальнейшем пути. Добро пожаловать, Густаво!» — написал испанец в соцсетях.

Ранее Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером Франсиско Ройгом, с которым работал на протяжении 18 лет.

45-летний Маркаччо — бывшая 284-я ракетка мира. Он завершил профессиональную карьеру в 2009 году. Затем работал с Джованни Лапентти, Максимо Гонсалесом, Хуаном Монако, Гвидо Пельей и Паулой Ормаэчеа. В 2020 году входил в команду российской теннисистки Светланы Кузнецовой.