В МОК оценили возможные санкции к Хачанову за публикацию георгиевской ленты

В МОК рассказади, что организация пока не может рассматривать вопрос допуска Карена Хачанова до Игр в Париже, потому что Международная федерация тенниса и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не предоставили списки спортсменов, которые прошли квалификацию на олимпийские соревнования.

«Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/ дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — цитирует заявление МОК ТАСС.

Россиянин на День Победы в социальных сетях опубликовал фотографию открытки с цифрой «9» из георгиевской ленточки. Это стало основанием для публикации обращения к МОК с целью лишить теннисиста права выступить на Олимпиаде в Париже.