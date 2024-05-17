Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Париж-2024

Сегодня, 18:41

В МОК оценили возможные санкции к Хачанову за публикацию георгиевской ленты

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

В МОК рассказади, что организация пока не может рассматривать вопрос допуска Карена Хачанова до Игр в Париже, потому что Международная федерация тенниса и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не предоставили списки спортсменов, которые прошли квалификацию на олимпийские соревнования.

«Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/ дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — цитирует заявление МОК ТАСС.

Россиянин на День Победы в социальных сетях опубликовал фотографию открытки с цифрой «9» из георгиевской ленточки. Это стало основанием для публикации обращения к МОК с целью лишить теннисиста права выступить на Олимпиаде в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/20828413
Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Харри обыграл Циципаса и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Зверев победил Табило и стал финалистом турнира в Риме