23 октября, 17:50

В Саудовской Аравии с 2028 года будет проходить 10-й турнир ATP серии «мастерс»

Руслан Минаев

ATP официально объявила о проведении турнира категории «мастерс» в Саудовской Аравии.

Турнир станет десятым в серии ATP 1000. Первое соревнование состоится в январе или феврале 2028 года.

«Это соглашение знаменует новую эру в мировом теннисе и масштабную трансформацию спорта в Саудовской Аравии. Оно привлечет в страну самых знаменитых спортсменов и подарит болельщикам незабываемые впечатления», — говорится в заявлении ATP.

На данный момент статус тысячников есть у турниров ATP в Индиан-Уэллсе (США), Майами (США), Цинциннати (США), Монте-Карло (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция), Мадриде (Испания), Риме (Италия), Торонто/Монреале (Канада), Шанхае (Китай) и Париже (Франция).

Теннис
