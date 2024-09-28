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Допинг

Сегодня, 10:30

ВАДА будет добиваться дисквалификации Синнера за нарушение антидопинговых правил

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиваться дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

После скандала Синнер уволил тренера и физиотерапевта.

Источник: ТАСС
Теннис
Янник Синнер
ВАДА

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