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Допинг

Сегодня, 16:14

ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера

Виктория Кравченко
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать итальянского теннисиста Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте 2024 года.

Ранее независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм первой ракетки мира через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходил с 6 по 17 марта. Сумма составила 325 тысяч долларов.

20 августа 23-летний теннисист победил на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Янник Синнер
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