ВАДА не будет оспаривать оправдательное решение по делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, сообщает Corriere della Sera.

В результате Синнер полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал его для лечения пореза на пальце спортсмена.

8 сентября Синнер обыграл американца Тэйлора Фритца в финале US Open-2024 — 6:3, 6:4, 7:5.