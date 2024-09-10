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Допинг

Сегодня, 14:15

ВАДА не будет оспаривать оправдательное решение по делу Синнера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, сообщает Corriere della Sera.

В результате Синнер полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал его для лечения пореза на пальце спортсмена.

8 сентября Синнер обыграл американца Тэйлора Фритца в финале US Open-2024 — 6:3, 6:4, 7:5.

Теннис
Янник Синнер
ВАДА

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