Оже-Альяссим обыграл Вашеро в четвертьфинале «мастерса» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Париже.

В четвертьфинальном матче 10-я ракетка мира за 1 час 19 минут обыграл монегаска Валентина Вашеро, который в октябре стал победителем «мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Оже-Альяссима.

Следующим соперником канадца на турнире в столице Франции будет либо представитель Казахстана Александр Бублик, либо Алекс Де Минаур из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Валентин Вашеро (Монако) — 6:2, 6:2