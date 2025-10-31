Оже-Альяссим обыграл Вашеро в четвертьфинале «мастерса» в Париже

31 октября, 17:39
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Париже.
В четвертьфинальном матче 10-я ракетка мира за 1 час 19 минут обыграл монегаска Валентина Вашеро, который в октябре стал победителем «мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Оже-Альяссима.
Следующим соперником канадца на турнире в столице Франции будет либо представитель Казахстана Александр Бублик, либо Алекс Де Минаур из Австралии.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Валентин Вашеро (Монако) — 6:2, 6:2
А Х
Показал место монаканскому выскочке. Странно, что Вашерот остался недоволен своим выступлением. После сенсационного триумфа в Шанхае, где для него победа в 1 круге была бы великим достижением, видимо, амбиционная планка вверх полезла. Только и здесь для него победа в 1 круге была уже грандиозным успехом, не говоря уже о той стадии, до которой он умудрился дойти, обладая очень средними игровыми характеристиками
31.10.2025