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Сегодня, 19:48

Стал известен соперник Рублева во втором круге турнира в Вашингтоне

Алина Савинова
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Французский теннисист Люка Ван Аш обыграл своего соотечественника Артура Казо в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:3.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час и 30 минут.

В следующем раунде Ван Аш сыграет против россиянина Андрея Рублева, который получил первый номер посева на этом турнире.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Ван Аш (Франция) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
0
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