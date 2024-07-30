Стал известен соперник Рублева во втором круге турнира в Вашингтоне

Французский теннисист Люка Ван Аш обыграл своего соотечественника Артура Казо в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:3.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час и 30 минут.

В следующем раунде Ван Аш сыграет против россиянина Андрея Рублева, который получил первый номер посева на этом турнире.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Ван Аш (Франция) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 6:3