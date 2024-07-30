Стал известен соперник Рублева во втором круге турнира в Вашингтоне

Сегодня, 19:48
Французский теннисист Люка Ван Аш обыграл своего соотечественника Артура Казо в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:3.
Встреча спортсменов продолжалась 1 час и 30 минут.
В следующем раунде Ван Аш сыграет против россиянина Андрея Рублева, который получил первый номер посева на этом турнире.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Люка Ван Аш (Франция) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 6:3