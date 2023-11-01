Ван де Зандсюлп сыграет против Рублева в третьем круге турнира в Париже

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп в трех сетах обыграл американца Томми Пола во втором круге турнира в Париже.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу голландца.

В третьем круге «мастерса» ван де Зандсюлп сыграет против россиянина Андрея Рублева, который ранее победил японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Томми Пол (США, 12) — 6:4, 2:6, 6:3