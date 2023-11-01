Ван де Зандсюлп сыграет против Рублева в третьем круге турнира в Париже

Сегодня, 15:43
Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп в трех сетах обыграл американца Томми Пола во втором круге турнира в Париже.
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу голландца.
В третьем круге «мастерса» ван де Зандсюлп сыграет против россиянина Андрея Рублева, который ранее победил японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Томми Пол (США, 12) — 6:4, 2:6, 6:3