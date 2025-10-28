Вашеро сыграет с братом Риндеркнешем во втором круге «мастерса» в Париже

Монегаск Валентин Вашеро вышел во втором круг турнира серии ATP 1000 в Париже.

В первом круге 40-я ракетка мира победил чеха Иржи Легечку (18-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:3.

В следующем матче Вашеро сыграет с двоюродным братом французом Артуром Риндеркнешем. Теннисисты играли друг с другом в финале «мастерса» в Шанхае 12 октября. Тогда победу одержал Вашеро (4:6, 6:3, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Валентин Вашеро (Монако, WC) — Иржи Легечка (Чехия, 14) — 6:1, 6:3