Вашеро стал четвертьфиналистом «мастерса» в Париже, монегаск войдет в топ-30 рейтинга ATP

Черемисин57

Браво, Вашеро! Жаль, туром раньше сетка свела двух братьев и кто - то должен был уступить!! Если бы организаторы развели братьев, то и второй француз имел бы шанс кого - то выбить в этом туре!!! Короче, молодцы братаны! Оба высокие и атлетичные, в отличии от дистрофика Медведева!! Успеха Вашеро и в следующем туре!!!

30.10.2025