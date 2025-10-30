Видео
30 октября, 14:55

Вашеро стал четвертьфиналистом «мастерса» в Париже, монегаск войдет в топ-30 рейтинга ATP

Руслан Минаев

Монегаск Валентин Вашеро вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Париже.

В третьем круге 40-я ракетка мира победил британца Кэмерона Норри (31-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился 1 час 38 минут.

Вашеро за выход в полуфинал встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Вашеро, который ранее в октябре выиграл «мастерс» в Шанхае, поднялся на 30-е место в лайв-рейтинге ATP.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Валентин Вашеро (Монако, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:4), 6:4

2

  • Черемисин57

    Браво, Вашеро! Жаль, туром раньше сетка свела двух братьев и кто - то должен был уступить!! Если бы организаторы развели братьев, то и второй француз имел бы шанс кого - то выбить в этом туре!!! Короче, молодцы братаны! Оба высокие и атлетичные, в отличии от дистрофика Медведева!! Успеха Вашеро и в следующем туре!!!

    30.10.2025

  • Gena34

    Как Алькарас проиграл британцу

    30.10.2025

