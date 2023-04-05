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Сегодня, 20:24

Ватутин проиграл Бонзи в первом круге турнира в Марракеше

Мария Гусева
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Российский теннисист Алексей Ватутин не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Марракеше (Марокко).

В матче первого круга 30-летний спортсмен проиграл французу Бенжамену Бонзи — 3:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Ватутин допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Бонзи 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Бонзи сыграет против россиянина Павла Котова.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бенжамен Бонзи (Франция, 7) — Алексей Ватутин (Россия, LL) — 6:3, 6:3

Теннис
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