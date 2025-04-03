Вавринка не смог выйти в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Швейцарец Стэн Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Бухаресте.

Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу Портеро со счетом 6:4, 5:7, 2:6. Матч длился 2 часа 41 минуту.

Ранее на турнире в Румынии Вавринка стал третьим игроком в истории, кто сумел одержать победу на грунте в основном туре после исполнения 40 лет.

Мартинес в 1/4 финала сыграет с Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина).

Бухарест (Румыния)

Турнир ATP Tiriac Open

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Педро Мартинес (Испания, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 4:6, 7:5, 6:2