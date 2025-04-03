Вавринка не смог выйти в четвертьфинал турнира в Бухаресте

3 апреля, 23:14
Швейцарец Стэн Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Бухаресте.
Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу Портеро со счетом 6:4, 5:7, 2:6. Матч длился 2 часа 41 минуту.
Ранее на турнире в Румынии Вавринка стал третьим игроком в истории, кто сумел одержать победу на грунте в основном туре после исполнения 40 лет.
Мартинес в 1/4 финала сыграет с Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина).
Бухарест (Румыния)
Турнир ATP Tiriac Open
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Педро Мартинес (Испания, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 4:6, 7:5, 6:2