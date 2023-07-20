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Сегодня, 20:11

Вавринка не смог выйти в четвертьфинал домашнего турнира в Гштааде

Руслан Минаев
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Швейцарец Стэн Вавринка проиграл испанцу Хауме Муньяру во втором круге турнира в Гштааде (Швейцария) — 6:7 (3:7), 1:6. Матч длился 1 час 27 минут.

За выход в полуфинал Муньяр сыграет с Педро Качином, который обыграл первого «сеянного» Роберто Баутисту Агута.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хауме Муньяр (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:1

Педро Качин (Аргентина) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Теннис
Стэн Вавринка
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