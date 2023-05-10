Вавринка обыграл Ивашко и вышел во второй круг турнира в Риме

Сегодня, 16:22
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка переиграл Илью Ивашко из Белоруссии в первом круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 18 минут.
Вавринка сделал 5 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Ивашко 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге Вавринка сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:2, 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) — Филип Краинович (Сербия) — 6:4, 6:2
Себастьян Баэс (Аргентина) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 7:5, 6:3
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Люка Ван Аш (Франция) — 7:6 (9:7), 6:3
Ласло Джере (Сербия) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:1 отказ 2-го игрока