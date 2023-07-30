Вавринка обыграл Сонего и вышел в финал турнира в Умаге

Сегодня, 01:35
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в полуфинале турнира в Умаге обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 38-летнего швейцарца 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В финале Вавринка встретится с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — Лоренцо Сонего (Италия, 2) — 6:3, 6:4