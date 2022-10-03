Вавринка проиграл в первом круге турнира в Астане

Сегодня, 10:55
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка проиграл французу Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP 500 в Астане.
Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:1, 2:6, 3:6.
191-я ракетка мира Вавринка 9 раз подал на вылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету 51-й ракетки мира Маннарино 1 эйс, ни одной двойной ошибки, он реализовал 3 брейк-пойнта из 6.
Во втором круге турнира француз сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, LL).
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 1:6, 6:2, 6:3
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Бейбит Жукаев (Казахстан, WC) — 6:1, 6:1