Вавринка проиграл в первом круге турнира в Астане

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка проиграл французу Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:1, 2:6, 3:6.

191-я ракетка мира Вавринка 9 раз подал на вылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету 51-й ракетки мира Маннарино 1 эйс, ни одной двойной ошибки, он реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

Во втором круге турнира француз сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, LL).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 1:6, 6:2, 6:3

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Бейбит Жукаев (Казахстан, WC) — 6:1, 6:1