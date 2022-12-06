Вавринка — о влиянии Федерера: «Он относился ко мне как старший. Я рос и совершенствовался благодаря ему»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, какое влияние на него оказал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.

«Когда я приехал, Роджер уже был на вершине тенниса. Он относился ко мне как старший брат. Он помог мне, мы много тренировались вместе. Мне повезло, что я часто общался с ним — на тренировках, в турнирах. В Кубке Дэвиса мы многое разделили. После этого он стал моим другом. Я многим обязан ему. Я рос и совершенствовался благодаря Федереру. Он мне очень помог. Благодаря ему я выиграл Олимпийские игры и Кубок Дэвиса. Это два самых важных титула в моей карьере», — приводит Tennis 365 слова Вавринки.

Вавринка является победителем 3 турниров «Большого шлема», 18 турниров ATP. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом в мужском парном разряде, а в 2014 году выиграл Кубок Дэвиса.