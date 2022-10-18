Вавринка уступил Гаске в первом круге турнира в Антверпене

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира в Антверпене уступил французу Ришару Гаске со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету швейцарца 15 эйсов и две ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Гаске встретится с победителем матча Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Доминик Стрикер (Швейцария).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4