Вавринка уступил Гаске в первом круге турнира в Антверпене

Сегодня, 00:44
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира в Антверпене уступил французу Ришару Гаске со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету швейцарца 15 эйсов и две ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Гаске встретится с победителем матча Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Доминик Стрикер (Швейцария).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ришар Гаске (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4