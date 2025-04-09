Веснина — о Рублеве: «Есть первая победа в тандеме с Сафиным!»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о победе Андрея Рублева над Гаэлем Монфисом во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.

Россиянин обыграл француза со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

«Очень непростой первый матч для Андрея. Важно, что он вытащил второй сет на тай-брейке, хотя у Гаэля было четыре сетбола. Андрей молодец, что продолжал действовать агрессивно и диктовать свою игру. Очень рада, что он сумел выиграть этот матч, особенно в двух сетах. Доводить до трех сетов было бы опасно: с таким соперником, как Монфис, нельзя расслабляться и терять нить игры. Андрей — большой молодец. Есть первая победа в тандеме с Маратом Сафиным!» — сказала Веснина «СЭ».

Для Рублева это был первый официальный матч под руководством Марата Сафина. В третьем круге россиянин встретится с французом Артуром Филсом.