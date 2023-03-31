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Сегодня, 17:20

Веснина назвала матч между Медведевым и Хачановым «дерби детства»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в 1/2 финала турнира в Майами.

«Это великолепный результат наших ребят. Высококлассный турнир. Ребята показывают теннис самого высокого уровня. Даниил на протяжении долгого времени практически не победим. Очень рада, что Карен поймал свою игру и вошел в полуфинал «Мастерса». Это будет интересное противостояние. Это противостояние ребят, которые соревновались с самого раннего детства. Можно сказать, это дерби детства. Понятно, Даниил все равно считается фаворитом в этом матче. Форма у него просто потрясающая. Но это все равно полуфинал. Карен показал хороший теннис. Интересно, как это все сложится. Давайте просто наслаждаться, потому что кто-то из наших ребят точно будет в финале», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев и Хачанов в последний раз играли между собой 6 января в четвертьфинале турнира АТР-250 в Аделаиде. Тогда сильнее оказался Медведев — 6:3, 6:3.

Полуфинал турнира в Майами пройдет пятницу, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск.

Даниил Медведев
Елена Веснина
Карен Хачанов
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