Веснина назвала Медведева безусловным фаворитом в финале турнира в Майами

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от финала турнира в Майами между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Безусловно, Даня является фаворитом в этом матче. Это даже несмотря на то, что счет по личным встречам у них 5:0 в пользу Медведева, хотя это тоже придает ему уверенности. Но каждый отдельный финал — это отельный матч, в котором ни в коем случае нельзя расслабляться и думать: «Раз я пять раз человека обыграл, значит так будет и в этот раз». Потому что спортсмены делают выводы, это их еще больше злит и мотивирует. Однако то, что Даниил выходит уже в пятый финал за три месяца — это, конечно, великолепный результат. Лучшая его форма за то время, что я помню. Конечно же, он настолько уверен в себе и грамотно, рационально играет, что любо-дорого смотреть», — сказала Веснина «СЭ».

Теннисистка также призналась, что ей очень нравится, как играет Синнер.

«Талантливый, одаренный, смелый, очень интересный теннисист. Мне просто кажется, что Даниил все-таки за счет своего опыта, игры, а он умеет отходить назад, ждать ошибок, грамотно выводить на них соперника, имеет больше шансов на победу, чем Синнер. Янник такой молодой и горячий, ему хочется где-то сыграть красиво, резко, быстро», — добавила Веснина.

Финальный матч «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.