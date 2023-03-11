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Сегодня, 18:00

Веснина назвала трех фаворитов турнира в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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Трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина оценила выступление россиян на старте турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Наши ребята показали отличный результат, выиграв свои первые матчи. Это было довольно ожидаемо. В Индиан-Уэллсе очень непростые условия — нужно привыкнуть к высокогорью. Будем надеяться, что российские теннисисты смогут выступить наилучшим образом на этом турнире. У многих теннисистов повышаются шансы на титул в отсутствие Новака Джоковича. В числе фаворитов вижу Медведева, Алькараса и Фритца. Думаю, что еще несколько ребят тоже могут рассчитывать на успех. Без Джоковича и Надаля сетка совсем иная. Наверное, кто-то из американцев сможет удивить нас на этой неделе», — приводит «Чемпионат» слова Весниной.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 8 марта и завершится 19 марта.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5028091-elena-vesnina-nazvala-tryoh-favoritov-mastersa-v-indian-uellse-sredi-nih-odin-rossiyanin.html
Теннис
Елена Веснина
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