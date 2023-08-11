Веснина назвала трудности, с которыми может столкнуться Медведев в матче против Де Минаура

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина рассказала «СЭ», с какими проблемами может столкнуться россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга «Мастерса» в Торонто против австралийца Алекса де Минаура.

«Де Минаур в принципе неприятный соперник для многих. Он обладает невероятной выносливостью, очень здорово двигается по корту, достает практически все мячи и за счет этого ставит, как говорят в теннисе, стенку, поэтому Дане с ним сложно играть. За счет длинных розыгрышей матчи очень затягиваются, поэтому всегда ожидается, что игра будет идти более 3-х часов. Думаю, что Дане будет непросто. Все будет зависеть от того, как он будет действовать. Первая подача у Медведева намного лучше, чем у Де Минаура. Если он будет выигрывать легкие очки за счет своих эйсов и хороших первых подач, ему будет гораздо проще», — сказала Елена корреспонденту «СЭ» Софьей Грецкой.

Матч Даниила Медведева против Алекса Де Минаура пройдет в пятницу, 11 августа, ориентировочное время начала встречи — в 21:00 по московскому времени.