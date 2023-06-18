Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:05

Веснина — о поражении Карацева: «Ничего страшного не произошло. Самое главное — отыграть Уимблдон»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Аслана Карацева в финале квалификации турнира ATP-500 в Галле.

«Травяной покрытие является специфическим. К нему нужно привыкать, на это бывает мало одной недели. Можно просто не найти свой ритм. Аслан никогда не любил играть на траве, а Сафиуллину, наоборот, очень удобно. Видно, что Рома активно прогрессирует, вновь обретает себя. Он играет очень стабильно, уверенно проходит несколько кругов в основных сетках. Это не может не радовать. Думаю, это поражение не должно стать тревожным звонком для Аслана. Ничего страшного не произошло. Это все подготовка к «Большому Шлему». Самое главное — отлично отыграть предстоящий Уимблдон», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В финале квалификации Карацев уступил соотечественнику Роману Сафиуллину (6:7(4), 3:6). Россиянин еще сохраняет шанс попасть в основную сетку турнира как лаки-лузер.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5142921-vesnina-o-porazhenii-karaceva-nichego-strashnogo-samoe-glavnoe-otygrat-uimbldon.html
Теннис
Аслан Карацев
Елена Веснина
0
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиафо выиграл турнир ATP в Штутгарте