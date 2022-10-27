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Сегодня, 20:09

Веснина — о победе Медведева: «Даниил — один из главных фаворитов в турнире в Вене»

Константин Белов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Даниила Медведева над Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене (6:3, 6:3).

«Замечательная победа. Была у него небольшая пауза, но сейчас набирает форму перед итоговым турниром. Нужно набирать максимальное количество очков в конце официальной серии турниров и провести этот отрезок максимально удачно. Считаю, что Даниил — один из главных фаворитов в турнире в Вене. Это его первый турнир в роли папы. Это особенный турнир для него в этом плане», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ».

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 6).

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Веснина — о победе Медведева: «Даниил один из главных фаворитов на турнире в Вене»

Итальянец Синнер станет соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Вене