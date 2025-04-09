Веснина уверена, что Сафин поможет Рублеву: «Для Андрея очень важен авторитет Марата»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась с «СЭ» мнением о сотрудничестве экс первой ракетки мира Марата Сафина и Андрея Рублева.

О том, что Сафин присоединился к тренерскому штабу Рублева, стало известно в конце марта этого года.

«Для Андрея очень важен авторитет Марата, он его безмерно уважает, любит и прислушивается к нему. Это очень важно. Марат в статусе второго тренера, поэтому вряд ли он что-то изменит кардинально в тренировочном процессе. Скорее он будет помогать Андрею справляться с ситуациями в разные моменты матча. Думаю, он поможет Андрею и в техническом плане, улучшит его показатели. В любом случае наличие такого тренера, как Марат Сафин, обязательно должно помочь. Может, не сразу увидим результат, но то, что это даст Андрею Рублеву большой импульс прежде всего, это бесспорно», — сказала Веснина «СЭ».

В среду, 9 апреля, Рублев победил француза Гаэля Монфиса в матче второго круга «мастерса» в Монте-Карло (6:4, 7:6 (7:2)). Для россиянина эта игра стала первой после начала сотрудничества с Сафиным.