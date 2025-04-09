Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

9 апреля, 21:10

Веснина уверена, что Сафин поможет Рублеву: «Для Андрея очень важен авторитет Марата»

Дарик Агаларов
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась с «СЭ» мнением о сотрудничестве экс первой ракетки мира Марата Сафина и Андрея Рублева.

О том, что Сафин присоединился к тренерскому штабу Рублева, стало известно в конце марта этого года.

«Для Андрея очень важен авторитет Марата, он его безмерно уважает, любит и прислушивается к нему. Это очень важно. Марат в статусе второго тренера, поэтому вряд ли он что-то изменит кардинально в тренировочном процессе. Скорее он будет помогать Андрею справляться с ситуациями в разные моменты матча. Думаю, он поможет Андрею и в техническом плане, улучшит его показатели. В любом случае наличие такого тренера, как Марат Сафин, обязательно должно помочь. Может, не сразу увидим результат, но то, что это даст Андрею Рублеву большой импульс прежде всего, это бесспорно», — сказала Веснина «СЭ».

В среду, 9 апреля, Рублев победил француза Гаэля Монфиса в матче второго круга «мастерса» в Монте-Карло (6:4, 7:6 (7:2)). Для россиянина эта игра стала первой после начала сотрудничества с Сафиным.

Андрей Рублев.«Его уверенность придавала мне спокойствия». Рублев отомстил Монфису за Сафина
Теннис
Андрей Рублев
Елена Веснина
Марат Сафин
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя