Веснина — о вылете Медведева с «мастерса» в Риме: «Для Даниила это хорошая тренировка перед «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение Даниила Медведева от американца Томми Пола (1:6, 4:6).

«Для Даниила этот турнир является особенным, так как это единственный турнир на грунте, где ему удалось одержать победу и поднять титул. Конечно, Даниил хотел и мог сыграть лучше, но Томми Пол сейчас очень здорово, это его лучший сезон. Так или иначе, для Даниила это хорошая тренировка перед «Ролан Гаррос». До поражения он провел два хороших матча с сильными соперниками и показывал классную игру», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев становился чемпионом «мастерса» в Риме в 2023 году.

Пол вышел в четвертьфинал и встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

(Денис Сафронов)