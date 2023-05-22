Олимпийская чемпиона Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» победу Даниила Медведева в финале турнира ATP 1000 в Риме.

«Эта великолепная победа показала, что Даниил — настоящий профессионал своего дела. Даже несмотря на то что покрытие не самое его любимое, он продолжает прогрессировать, расти и находить ключи к соперникам, которые являются специалистами на этом покрытии. Грунт — одно из самых успешных покрытий по результатам что у Хольгера Руни, что у Стефаноса Циципаса. Даниил молодец, что переборол себя и показал потрясающий теннис, одержав такие нужные и красивые победы. Поздравляю его с первым титулом «мастерса» на грунте», — сказала Веснина «СЭ».

После победы в Риме Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP, уступая 485 очков испанцу Карлосу Алькарасу.