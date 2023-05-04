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Сегодня, 11:42

Веснина прокомментировала выход Карацева в четвертьфинал турнира ATP в Мадриде

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход россиянина Аслана Карацева в 1/4 финала турнира серии ATP в Мадриде (Испания).

«Карацев сейчас постепенно возвращается к своей лучшей форме, в которой находился несколько лет назад. Он стал играть гораздо увереннее и стабильнее. Аслан вернулся к своему предыдущему тренеру, результат сразу налицо. Четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде — неожиданный результат, мягко говоря. Но это еще не конец, необходимо развивать успех! Матч с Чжаном завтра будет интересным. Китаец играет в довольно агрессивный теннис», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Карацев в четвертьфинале сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (8) и китайцем Чжичжэнь Чжаном.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5091367-vesnina-chetvertfinal-mastersa-neozhidannyj-rezultat-dlya-karaceva-i-eto-eschyo-ne-konec.html
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