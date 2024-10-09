Веснина рассказала, за счет чего Медведев может обыграть Синнера в четвертьфинале турнира в Шанхае

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Шанхае против Янника Синнера. Встреча россиянина с первой ракеткой мира должна пройти в четверг, 10 октября.

«Сейчас Синнер и Алькарас — самые неудобные соперники для Даниила. Если Даня будет играть как на Australian Open первые два сета, то, конечно же, у него будут все шансы. Тогда он показал, как нужно действовать против Синнера, просто в тот раз ему чуть не хватило сил, чтобы довести матч до победы. В любом случае, шансы есть, ведь Даня один из ведущих теннисистов. Самое для него главное — не уходить в глухую оборону, потому что перебегать таких ребят, как Синнер или Алькарас, просто невозможно, они просто растаскают тебя», — сказала Веснина «СЭ».

Ранее в среду Медведев в матче 1/8 финала турнира в Шанхае обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Денис Сафронов