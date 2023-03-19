Веснина считает, что Алькарас может остановить Медведева

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева на победу в турнире ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил находится сейчас в потрясающей форме, сильнейший теннисист в мужском туре. Он достаточно уверенно обыграл Тиафо. Медведева сейчас очень сложно остановить. Но как раз тот теннисист, который может это сделать — Карлос Алькарас. Даниил все равно является фаворитом, потому что он выиграл три последних турнира подряд.

Алькарас находился в тени, у него была череда травм. Но он — бывшая первая ракетка мира, к нему очень много внимания. Все ждут от него победы. Заждались от Алькараса, если честно, побед. Не могу отдать кому-то пальму первенства и сказать, что Медведев точно выиграет этот финал. Это будет интереснейшее противостояние, на которое будет очень приятно смотреть. Но Даниил по результатам последних турниров — фаворит», — сказала Веснина «СЭ».

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится в ночь с 19 на 20 марта и начнется не ранее 2.00 по московскому времени.