Веснина считает, что Циципас обладает преимуществом в полуфинале против Медведева

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала турнира ATP в Риме между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

«Даниил не переставляет всех нас удивлять в этом сезоне. В матче с Циципасом, наверное, Стефанос обладает преимуществом, потому что он на грунте показывает более стабильные результаты, да и по стилю игры ему это покрытие больше подходит.

Однако я считаю, что Даниил провел невероятную работу с тренером над собой и своей игрой. В физике заметно прибавил, в передвижении на грунте. Это еще и принципиальный матч, одно на другое накладывается, поэтому будет очень интересно. Безусловно, будем болеть за Даниила. Это теннис, мячик круглый, произойти может всякое. Медведев сейчас первый в гонке и показывает потрясающие результаты на протяжении полугода, поэтому уверенность у него очень высока», — сказала Веснина «СЭ».

Матч между Медведевым и Циципасом пройдет 20 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.