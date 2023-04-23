Веснина о поражении Рублева в финале турнира в Боснии и Герцеговине: «Андрею не хватило сил и свежести»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала «СЭ» поражение российского теннисиста Андрея Рублева в матче против серба Душана Лайовича (3:6, 6:4, 4:6) в финале турнира ATP в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Андрею не хватило сил и свежести. Он потратил очень много эмоциональных и физических сил на турнире «Мастерс» в Монте-Карло. Надо отдать должное и сопернику Рублева, который провел неделю невероятно. Он обыграл Новака Джоковича. Поддержка трибун была также на стороне Лайовича. Это тоже ему помогло, окрыляло его. Матч был очень равный. Андрею не хватило свежести и сил», — сказала Веснина «СЭ».

Благодаря победе над Рублевым Душан Лайович завоевал второй титул в карьере.