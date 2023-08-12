Веснина сомневается, что Хачанов успеет полностью восстановиться от травмы до начала US Open

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила шансы на полноценное восстановление 11-й ракетки мира Карена Хачанова до начала US Open.

«Карену будет сложно полностью восстановиться до начала US Open. У него был достаточно длительный перерыв, хотя я надеюсь, что у него получится. Он достаточно опытный игрок. Самое главное, чтобы его ничего не беспокоило. Сейчас ему нужна игровая практика и победы, для того, чтобы почувствовать себя уверенно», — рассказала Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

23 июня Карен Хачанов снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы, полученной на «Ролан Гарросе», и с тех пор не выступал в туре. Теннисисту диагностировали стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца. Спустя 7 недель отсутствия, Карен вернулся на корт и приступил к восстановительным тренировкам.

Хачанов также снялся с «мастерса» в Торонто, который проходит с 7 по 13 августа.

12 августа Хачанов сыграет на старте турнира категории «мастерс» с двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США).