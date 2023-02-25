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Сегодня, 20:33

Веснина верит, что Медведев сможет снова стать первой ракеткой мира

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Даниила Медведева над Энди Марреем в финале турнира в Дохе (6:4, 6:4).

«Безусловно, теннисист уровня Дани Медведева, потеряв даже какие-то позиции в рейтинге, проиграв несколько турниров на более ранних стадиях, для него достаточно выиграть один титул, чтобы почувствовать эту уверенность в игре. Сейчас видно, что он выходит из состояния, когда у него что-то не получалось. Эти два титула очень показательны, важны и нужны для него. Все переживали, что он выпал из десятки, делали из этого трагедию, но для игрока такого уровня — один турнир, и он обратно вернется на тот уровень. Несколько хорошо проведенных отрезков сезона и он вполне может вернуться на первую строчку рейтинга. Он сейчас на правильном пути», — сказал Медведев «СЭ».

Даниил завоевал второй титул подряд — ранее он победил в Роттердаме. С понедельника Медведев станет седьмой ракеткой мира.

Даниил Медведев
Елена Веснина
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