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Сегодня, 14:40

Веснина — о неудачной игре россиян в Монте-Карло: «Не каждый же год мы будем побеждать на «мастерсах»

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Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина прокомментировала корреспонденту «СЭ» неудачную игру российских теннисистов на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

«Простое совпадение. Не каждый же год мы будем побеждать на «мастерсах». В прошлом году Рублев выиграл в Монте-Карло, и мы все радовались и поздравляли его. В этом году не получилось повторить успех. Все-таки сезон длинный, соревнований много, поэтому не всегда получается подойти к конкретному турниру в хорошей форме. Тем более, серия турниров на грунте только началась, и редко получается набрать оптимальную форму в первом же турнире. Самый главный турнир это «Ролан Гаррос», и будем надеяться, что наши мальчики смогут набрать форму к нему. Пожелаем им в этом удачи», — сказала Веснина «СЭ».

В пятницу, 12 апреля, россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 4:6, 2:6. Матч длился 1 час 23 минуты.

Циципас вышел в полуфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2).

(Денис Сафронов)

Теннис
Елена Веснина
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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