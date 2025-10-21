Вице-президент Федерации тенниса Казахстана: «После февраля 2022 года было много заявок о переходе из России»

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал «СЭ», что в последние годы к ним поступает много заявок о переходе от российских игроков, в том числе от теннисистов из топ-100 мирового рейтинга.

— В выборе ориентируетесь на русскоговорящих игроков?

— Были разные предложения, но зачастую именно недостаток финансирования больше чувствуется в странах СНГ. Наша тренерская команда ездит на турниры и видит хороших теннисистов. Многие просятся сами и заявки присылают. Мы рассматриваем их все. В этом году получили больше 120 заявок, но никто нас не заинтересовал. Потому что мы видим, что в принципе наши казахстанцы даже лучше по многим показателям. В целом нет потребности в усилении команды за счет иностранцев. Хотя президент федерации всегда говорит, что если мы видим хорошего игрока, у которого есть потенциал, но нет поддержки и он может закончить с теннисом, как было в ситуации с Бубликом и Рыбакиной, то в таких случаях мы с ним заключаем соглашение.

— Много ли в этом количестве заявок теннисистов из России? Стало ли их больше после февраля 2022 года?

— Да, очень много. Где-то процентов 80 заявок из России. Есть заявки с Украины, из Европы — из таких стран, как Сербия, Румыния, Чехия. Разные варианты. Но мы пока очень осторожно к этому подходим. Реальной потребности сейчас нет. Больше нужно с командой для Кубка Дэвиса провести переходный этап работы, когда «старички» ушли, а молодой состав должен взять на себя эту ответственность. Видим, что бывает сложновато в напряженных матчах выиграть решающее очко. Но тренерский штаб активно работает, психологи помогают. В принципе основной акцент сейчас на Амире Омарханове, на Зангаре Нурланулы, если говорить про мальчиков. Если про девочек — Жибек Куламбаева, которая уже несколько лет находится со сборной, и есть подрастающее поколение, как Соня Жиенбаева, которое пробивается в команду. Мы на них ставим как на основных преемников.

— Сейчас в женском рейтинге много российских игроков находится в топ-100. Поступали ли за последние 3,5 года заявки от кого-то из них?

— Было достаточно много таких игроков. Мы договорились, что не будем называть их имена. Практически все.

— То есть много российских игроков из топ-100 хотели к вам перейти?

— Да, в свое время обращались такие люди, — сказал Польский «СЭ».