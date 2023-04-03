Селиваненко — о победе Медведева: «Я не могу сказать, что это была самая красивая игра»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером (7:5, 6:3) в финале турнира в Майами.

«Даниил вывел очень длинную серию. Он возглавляет классификацию, которая учитывает очки, начиная с первого января текущего года. Можно сказать, что на первом отрезке сезона он играл лучше других и показал великолепные результаты. Такое количество выигранных турниров говорит само за себя. Даниил играл очень собрано и четко. По ходу игры было видно, что Янника то ли что-то беспокоило, то ли он не восстановился после длинного и тяжелого матча в полуфинале с Карлосом Алькарасом. Даниил все время поддавливал. Он играл в свою игру. Янник допускал очень большое количество невынужденных ошибок. Но Даниил заставлял его в том числе. Медведев постоянно играл в темпе и с давлением. Это стало одной из причин почему Янник так много ошибался. Я не могу сказать, что это была самая красивая игра. Но Даниил сыграл очень сконцентрировано, вел практически все время. В каких-то моментах отпускал, но тут же делал обратные брейки в начале каждого сета», — сказал Селиваненко «СЭ».

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.