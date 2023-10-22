Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:21

Селиваненко — о поражении Карацева: «Аслан провел отличный турнир. В финале чуть-чуть не хватило»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева в матче против Бена Шелтона (5:7, 1:6) в финале турнира ATP 500 в Токио.

«Аслан провел отличный турнир. В финале чуть-чуть не хватило. Решил все брейк в конце первого сета, который сделал Бен, и ранний брейк в начале второго. Бен — молодой, очень активно прогрессирующий соперник, для которого нет никаких авторитетов, который зарекомендовал себя, как одного из потенциальных игроков на лидерство. Я думаю, что для Аслана это отличный турнир. Главное, что Аслан играл в свою игру уверенно. И что самое главное, к нему вернулась уверенность, которая была предыдущем успешном для него сезоне», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Шелтон выиграл свой первый титул ATP. Теперь он дебютирует в топ-15 мирового рейтинга.

Аслан Карацев
0
Читайте также
Футболисты и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина
«Краснодар» все еще не проигрывает, но начал больше пропускать. А лучший футбол дня показала «Балтика»
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл
В НАТО увидели риск конфликта в Арктике из-за дружбы России и КНР
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев проиграл Шелтону в финале турнира в Токио