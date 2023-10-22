Селиваненко — о поражении Карацева: «Аслан провел отличный турнир. В финале чуть-чуть не хватило»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева в матче против Бена Шелтона (5:7, 1:6) в финале турнира ATP 500 в Токио.

«Аслан провел отличный турнир. В финале чуть-чуть не хватило. Решил все брейк в конце первого сета, который сделал Бен, и ранний брейк в начале второго. Бен — молодой, очень активно прогрессирующий соперник, для которого нет никаких авторитетов, который зарекомендовал себя, как одного из потенциальных игроков на лидерство. Я думаю, что для Аслана это отличный турнир. Главное, что Аслан играл в свою игру уверенно. И что самое главное, к нему вернулась уверенность, которая была предыдущем успешном для него сезоне», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Шелтон выиграл свой первый титул ATP. Теперь он дебютирует в топ-15 мирового рейтинга.