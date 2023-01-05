Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Карена Хачанова в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

«Прогнозы в теннисе дело неблагодарное, тем более между Даниилом и Кареном. Их принципиальное соперничество идет со времен юниорских турниров. На бумаге может быть одно. Каждый знает сильные стороны каждого. Все складывается на корте, а у кого шансы больше, определяют компьютеры букмекерской конторы. Игра все ставит на свои места», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч между Медведевым и Хачановым пройдет 6 января и начнется в 02.00 по московскому времени. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале турнира в Монреале в 2019 году, где победу одержал Медведев.