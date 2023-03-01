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Сегодня, 17:21

Селиваненко эмоционально отреагировал на победу Рублева: «Такое запоминается на всю жизнь»

Селиваненко эмоционально отреагировал на победу Рублева
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над Алехандро Давидовичем-Фокиной в матче второго круга турнира ATP 500 в Дубае (1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

«Победа в матче после пяти матчболов подряд запоминается на всю жизнь. Тем более на таком уровне. Для Андрея такая победа очень важна, она придает уверенность в своих силах и дополнительный заряд энергии в гонке за лидерство в туре. Андрей, если играет в свою игру, способен победить любого. И вообще, он специалист по победам в турнирах этой категории ATP 500. Впрочем, его соперники дальше по сетке имеют точно такие же шансы и желание победить», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале Рублев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом, который в параллельном матче победил шведа Микаэля Имера (3:6, 6:3, 6:3).

Теннис
Андрей Рублев
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