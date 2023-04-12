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Сегодня, 18:57

Селиваненко — о матче Медведева со Зверевым: «У Даниила очень длинная серия. Очень хочется, чтобы она продлилась»

Селиваненко оценил шансы Медведева в матче против Зверева на турнире ATP в Монте-Карло
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» оценил шансы россиянина Даниила Медведева в матче против немца Александра Зверева на турнире ATP в Монте-Карло (Монако).

«Матчи между спортсменами такого уровня всегда имеют свою интригу. Это игры между людьми, входящими в элиту мирового тура, они по определению не могут быть простыми. На таком уровне любой может обыграть любого. У Даниила очень длинная серия. Очень хочется, чтобы она продлилась», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Медведев — Зверев пройдет 13 апреля в 12.00 (мск).

Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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