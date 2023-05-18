Селиваненко: «И с Циципасом, и с Чоричем у Медведева своя история взаимоотношений»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко ответил на вопрос «СЭ» о предпочтительном для Даниила Медведева сопернике в полуфинале «Мастерса» в Риме.

«В теннисе не принято выбирать и загадывать соперников. И Стефанос, и Борна имеют опыт больших побед, с каждым из них у Даниила своя история взаимоотношений. Любой из вариантов полуфинала будет интересен со всех точек зрения», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев одержал победу над немцем Янником Ханфманном в четвертьфинале турнира в Риме — 6:2, 6:2.

За выход в финал Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 5) — Борна Чорич (Хорватия, 5).