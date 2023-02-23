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Сегодня, 22:28

Вице-президент ФТР Селиваненко прокомментировал поражение Рублева от Легечки

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Андрея Рублева от чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнире в Дохе.

«Иржи — очень сильный соперник, серьезно прогрессирующий, поэтому матч и не должен был быть легким. Другое дело, что, конечно, Андрею не хватило каких-то элементов для победы при таком количество подач на вылет.

Неудачный старт сезона? Все эти громкие рассуждения и драматические высказывания — это для диванных аналитиков. У Андрея есть свой коллектив специалистов, который с ним работает и знает все нюансы. Никто из игроков не играет одинаково ровно на протяжении всего сезона, это все естественный процесс», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Теннисисты провели на корте 1 час 42 минут. На счету Рублева 10 эйсов, 2 ошибки на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт из одного.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-prokommentiroval-porazhenie-rubleva-ot-legechki/
Теннис
Андрей Рублев
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