Янчук: «Хачанову во многом не хватает устойчивости и выдержки»

Заслуженный тренер Виктор Янчук считает, что у российского теннисиста Карена Хачанова случился спад из-за ряда обстоятельств.

«Спад Хачанова в 2024 году — это совпадение ряда обстоятельств. Это вопрос его формы, подготовки, покрытия. Все эти факторы нужно учитывать. Но даже не только в этом году, но и в предыдущих сезонах Хачанов порой проигрывал матчи из-за того, что допускал много невынужденных ошибок в самые неподходящие моменты. Зачастую в матчах у Карена не хватает психологического заряда и настроя. Это именно такие морально-волевые качества и устойчивость в тяжелые моменты мачта.

Играет-то Хачанов здорово. Ему есть чем играть против серьезных соперников. Тактически, конечно, Карен играет проще, чем его более именитые оппоненты. Но, как я уже сказал, Хачанову во многом не хватает устойчивости и выдержки, чтобы играть от начала и до конца, не допуская ненужных и случайных невынужденных ошибок. Поэтому у него и был такой не самый спешный и стремительный рост по рейтингу к тем позициям, на которых он сейчас», — цитирует Legalbet Янчука.