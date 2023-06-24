Янчук: «Рублев справится с Бубликом в финале в Галле — Андрей психологически сильнее»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о предстоящем финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле.

«Я удивился, что Бублик выиграл у Зверева, это было очень неожиданно. Бублик до сих пор играл с какими-то отдельными победами, но не вызывал особого доверия — в его игре не было надежности. Иногда он позволял себе неподходящие удары, не было солидности и надежности. Но он обыграл Зверева. Это хороший и яркий результат. Думаю, Рублев справится с Бубликом в финале в Галле. Андрей психологически сильнее Александра, опытнее. Игра Рублева достаточно активная», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

В финале турнира Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.