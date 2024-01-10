Виландер: «Надаль повлиял на молодое поколение больше, чем Федерер или Джокович»

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Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер высоко оценил влияние испанского теннисиста Рафаэля Надаля на молодое поколение.
«Пришло время прославлять Рафаэля Надаля, потому что Надаль — главная причина, почему у нас, в теннисе, присутствует страсть и такие игроки, как Карлос Алькарас или Стефанос Циципас. Я имею в виду, что Рафаэль повлиял на молодое поколение больше, чем Роджер Федерер или даже Новак Джокович из-за того, как он вел себя на протяжении многих лет. Он спортсмен, который всегда очень старается, может быть, иногда даже слишком сильно. Но я думаю, это именно то, что мы хотим видеть в наших молодых игроках», — приводит Tennis365 слова Виландера.
7 января Надаль сообщил, что из-за повреждения пропустит Australian Open. В этом сезоне он принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.
37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».