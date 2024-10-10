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Сегодня, 19:24

Камельзон: «Надаль на все времена оставил свое имя в мировом теннисе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на заявление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля о завершении карьеры после финальной части Кубка Дэвиса.

«Надаль — это звезда первой величины. Он на все времена оставил свое имя в мировом теннисе, так как мы до сегодняшнего дня вспоминаем и чествуем Кафельникова, Сафина, Динару Сафину, Давыденко, Южного. Надаль — это испанское олицетворение мирового тенниса, который на протяжении многих лет сделал яркую карьеру. Надаль, выступая за команду на Кубке Дэвиса, ещё раз показывает, что, несмотря на возраст, может сопротивляться и выигрывать Кубок. Надаль во главе команды — большое событие, и он ее усиливает, это будет интересный матч», — приводит слова Камельзона Metaratings.ru.

За карьеру Надаль одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и уступает по этому показателю лишь Новаку Джоковичу. Испанец рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции и становился обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Надаль является двукратным олимпийским чемпионом.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Рафаэль Надаль

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