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Во французском городе Грас открыли корт имени Медведева

Камила Абдурахманова
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Во французском городе Грас 25 ноября был открыт корт имени российского теннисиста Даниила Медведева, сообщается в соцсетях мэра города Жерома Вио.

«Корт Даниила Медведева — это больше, чем просто спортивная площадка, он воплощает в себе концепцию, в которой пересекаются спорт, творчество и личностное развитие. Спасибо Даниилу за его вклад в развитие нашего города», — написал Вио.

Сообщается, что на церемонии открытия корта был и один из инвесторов проекта — 28-летний Медведев. Он вложил средства в строительство объекта вместе с Федерацией тенниса Франции. Россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP. Он выиграл 20 титулов, включая Открытый чемпионат США в 2021 году.

Даниил Медведев

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